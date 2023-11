Le Tartuffe ou l’Hypocrite de Molière LA CARAVELLE, 14 mai 2024, MARCHEPRIME.

Le Tartuffe ou l’Hypocrite de Molière LA CARAVELLE. Un spectacle à la date du 2024-05-14 à 20:30 (2024-05-14 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

De Molière- Compagnie du Veilleur En co-organisation avec l’OARA Gratuit pour les moins de 4 an(s) À l’occasion du 400ème anniversaire de la naissance de Molière, Matthieu Roy s’empare de la pièce la plus célèbre du dramaturge français dans sa version originelle, celle qui fut interdite ! Vous connaissez peut-être Tartuffe ou l’Imposteur, la pièce en cinq actes créée en 1669, qui fut le plus grand succès de Molière. Mais saviez-vous que la première version date de 1664 ? Ce premier Tartuffe, bien plus critique à l’égard des faux dévots, fut interdit par l’Église et Louis XIV, ne fut jamais joué et tomba dans l’oubli.Après un important travail de recherche, Georges Forestier, spécialiste de l’histoire du théâtre au 17ème siècle, a recréé cette version originale en trois actes. Invitant les spectateurs à un voyage dans le temps, le metteur en scène, Matthieu Roy, transpose l’histoire de la famille d’Orgon dans les années 1920. Cie des veilleurs

LA CARAVELLE MARCHEPRIME 37 Avenue Leon Delagrange Gironde

