CCAS Salles Les abeilles unissent les générations Salles, mardi 14 mai 2024.

Dans le cadre d’un projet intergénérationnel, le CCAS et le Relai Petite Enfance réunissent petits et grands autour de l’abeille.

Vous avez envie de partager un moment convivial avec des enfants de 2 à 3 ans ? Inscrivez-vous à cette action pour contribuer à leur apprentissage du monde qui les entoure et de les sensibiliser à la protection des abeilles.

Le CCAS et le RPE ont imaginé 4 ateliers thématiques (lecture, sport, jeux, cuisine) pour créer ce lien entre générations, se découvrir et faire découvrir tout l’univers des abeilles. Le groupe conclura ces ateliers par une sortie au Rucher de Caillaou à Saint-Magne.

Tous les mardis matin de 9h30 à 11h, du 14 mai au 4 juin .

11 Allée du Champ de Foire

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine

