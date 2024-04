Exposition : Le Parlement Européen Communauté de Communes de Montesquieu Martillac, mardi 14 mai 2024.

Exposition : Le Parlement Européen Exposition itinérante sur le territoire du GAL Graves et Landes de Cernès (Communautés de Communes de Montesquieu et de Jalle Eau Bourde) sur le thème du Parlement Européen. 14 mai – 7 juin Communauté de Communes de Montesquieu Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-14T09:00:00+02:00 – 2024-05-14T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-07T14:00:00+02:00 – 2024-06-07T17:00:00+02:00

Ouvert à tous

Communauté de Communes de Montesquieu 1 allée Jean Rostand, 33650 MARTILLAC Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Parlement Européen Exposition