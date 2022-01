Top Perche Plus Nevers, 29 janvier 2022, Nevers.

Top Perche Plus Maison des Sports Boulevard Pierre de Coubertin Nevers

2022-01-29 – 2022-01-29 Maison des Sports Boulevard Pierre de Coubertin

Nevers Nièvre

Cette année, c’est la 5ème édition du Top Perche Plus qui se déroule à Nevers le 29/01.

Durant les mois de décembre 2021 et janvier 2022, des animations et des initiations sont organisées (toutes les infos sur le site internet).

Le mercredi 26/01 : Passation de Brevet du Perchiste pour l’Usep, l’Unss, les institutions sociales et Quartier de la ville de Nevers.

Le jeudi 27/01 : Initiation Suaps et Challenge Entreprises Partenaires

Le samedi 29/01 : Top Perche Plus

– A 9h : 2 concours de niveau régional

– A 12h : 2 concours de niveau national

– A 15h : 2 concours de niveau national et international

– A 19h : 2 concours (10 athlètes hommes et 10 athlètes femmes) de niveau international

Voici les têtes d’affiches parmi les participants :

Wilma MURTO (Finlande) – 5ème Jeux Olympiques Tokyo 21 – record 4,72m

Angélica MOSER (Suisse) – Championne d’Europe 2021 – record 4,75m

Iryna ZHUK (Biélorussie) – 8ème des Jeux Olympiques Tokyo 2021

Eléni POLAK (Grèce) – 5ème Championnats d’Europe en salle Torun 21 – record 4,70m

Margot CHEVRIER (France) – Championne de France 2021 – record 4,51m

Elina GIALLURACHIS (France) – Championne de France en salle 2021 – record 4,42m

Chloé Henry (Belgique) – 7 fois Championne nationale de Belgique – record 4,42m

Menno VLOON (Pays-Bas) – 5ème des Championnats d’Europe en salle 2021 – record 5,96m

Matt LUDWIG (USA) – 4ème des sélections Olympiques 2021 – record 5,90m

Jacob WOOTEN (USA) – 5ème des sélections Olympiques 2021 – record 5,90m

Ben BROEDERS (Belgique) – 4ème Championnats d’Europe 2016 – record de Belgique 5,81m

Mathieu COLLET (France) – 4ème Championnats d’Europe Espoirs 2017 – record 5,74m

Alioune SENE (France) – Champion de France Espoir 2018 – record 5,73m

Thibaut COLLET (France) – 3ème Championnats d’Europe Espoir 2019 – record 5,72m

Jules CYPRES (CAEV – Cercy-La-Tour) – Ch France en salle 2019 – 4ème Ch France Elite en salle 21 – record 5,55m

Baptiste Thiery (France) – Vainqueur des Jeux Olympiques de la jeunesse 2018 – record 5,60m

Toutes les infos sur www.topperche.com

Cette manifestation peut être annulée en fonction de la situation sanitaire.

jf_raffalli@hotmail.com https://www.topperche.com/

Maison des Sports Boulevard Pierre de Coubertin Nevers

dernière mise à jour : 2022-01-26 par