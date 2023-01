La (nouvelle) Ronde ThéâtredelaCité, 21 mars 2023, Toulouse.

La (nouvelle) Ronde 21 – 24 mars ThéâtredelaCité

20€/12€/8€

Un récit au théâtre de nos identités sexuelles et amoureuses actuelles.

ThéâtredelaCité 1 Rue Pierre Baudis, 31000 Toulouse, France Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A ou B – station Jean Jaurès

05 34 45 05 05 https://theatre-cite.com/

Après la création du projet HEN, j’ai eu envie de poursuivre un récit au théâtre de nos identités sexuelles et amoureuses actuelles. Avec cette nouvelle création, je souhaite approfondir le sujet à travers une écriture théâtrale plus politique et sociétale. La collaboration avec un∙e auteur∙rice contemporain∙e est toujours au centre de mon travail, associée à une recherche esthétique de corps marionnettiques. Aujourd’hui, nos corps sont affirmés comme politiques et la représentativité des identités est multiple, complexe aussi, lumineuse et témoigne d’une richesse de désirs, de sentiments et d’une réflexion inscrite à l’endroit de l’intime.

Johanny Bert

Durée : 1h45



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T20:00:00+01:00

2023-03-24T22:00:00+01:00

© Christophe Raynaud Delage