THÉÂTRE « LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS » Palavas-les-Flots, 7 mai 2022, Palavas-les-Flots.

2022-05-07 – 2022-05-07

Palavas-les-Flots Hérault

20h30 Théâtre « Le tour du monde en 80 jours »

par le théâtre de la Clémentine

Tarif : 7€, gratuit moins de 14 ans et abonnement possible

Chapelle Notre-Dame-de-la-Route

Infos et réservations : www.ridophiles.fr

Adaptation désopilante du roman de Jules Verne

1872… Pour faire le tour du monde en 80 jours et gagner son pari, Phileas Fogg et son domestique Passepartout devront user de patience et d’astuce pour déjouer tous les pièges tendus et arriver à bon port.​​​​​​​

+33 6 07 68 80 24

