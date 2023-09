Le problème lapin, cartographie 7 Théâtre du Rond-Point Paris, 10 janvier 2024, Paris.

Le problème lapin, cartographie 7

Ou comment le lapin pose des questions vraiment très intéressantes pour comprendre tout un tas de choses du monde d’aujourd’hui (Homo sapiens, l’écologie, le virus et la parenthèse)

Création 2021

Du clapier à l’élevage industriel, de l’espèce invasive ayant détruit de nombreux écosystèmes aux résistants de Kerguelen, de celui envoyé dans l’espace en 1959 par les Russes aux victimes du tueur en série des côtes d’Armor, des peluches qui posent joyeusement sur les lits de nos enfants à celles que nous finirons par manger et boire au fur et à mesure qu’il pleut du plastique, les lapins ne cessent d’interroger les limites de notre monde. Parés de nombreux maux, ils seraient devenus l’un des signes de la mauvaise santé planétaire, le marqueur des processus d’appauvrissement et d’extinction du vivant, et in fine d’eux-mêmes ?

Mais les lapins sont-ils vraiment aussi crétins ? La question est évidemment essentielle.

Interprétations

De Frédéric Ferrer

Avec la complicité d’Hélène Schwartz pour mener l’enquête et penser lapin

Avec Frédéric Ferrer et Hélène Schwartz

Régie générale et construction Paco Galan

Accessoires – Scénographie Margaux Folléa

Costumes Anne Buguet

Masques Sébastien Baille et Einat Landais

Mentions

Production : Compagnie Vertical Détour

Co-production : Maison des Métallos, Paris

Avec le soutien du Département de la Seine et Marne et de la

​DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de la Communication dans le cadre du plan de relance.

La compagnie Vertical Détour est conventionnée par la Région Île-de-France et la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de la Communication. Elle est accueillie en résidence au Centre de Réadaptation de Coubert – établissement de l’UGECAM Île-de-France.

Théâtre du Rond-Point 2 bis avenue Franklin Delano Roosevelt Paris 8 Paris 75008 Quartier du Faubourg-du-Roule paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-10T19:30:00+01:00 – 2024-01-10T21:00:00+01:00

2024-01-27T18:30:00+01:00 – 2024-01-27T20:00:00+01:00

Cartographie 7 Cartographie

