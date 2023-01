La naissance du Hip-Hop racontée aux personnes du 3ème âge Théâtre du Fil à Plomb, 8 février 2023, Toulouse.

9€/13€

L’histoire du Hip-Hop comme on ne vous l’a jamais racontée pour un public « qui aurait pu potentiellement passer à côté ».

Théâtre du Fil à Plomb 30 Rue de la Chaîne, 31000 Toulouse, France Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station Capitole, ligne B – station Compans Caffarelli

05 62 30 99 77 https://theatrelefilaplomb.fr/ Le Fil à Plomb est un petit théâtre caché dans une arrière-cour, au cœur du quartier Arnaud Bernard. Sa programmation se veut populaire et engagée, et propose des spectacles variés (théâtre classique, stand up, spectacles jeune public…).

Une vraie fausse conférence universitaire sur les origines du mouvement Hip-Hop présentée par un duo de pitres professionnels qui, tels des MC (maîtres de cérémonie), abuseront de l’art du boniment et de la digression.

Sous le vernis de la blague, il s’agit d’un témoignage fidèle, fouillé et sincère sur les prémices et coups d’éclats des premiers héros d’une culture qui allait rebattre les cartes du show business comme aucun autre mouvement musical.



