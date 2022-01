Théâtre “Allosaurus (même rue, même cabine) » Corancy, 2 février 2022, Corancy.

Théâtre “Allosaurus (même rue, même cabine) » Corancy

2022-02-02 – 2022-02-02

Corancy Nièvre Corancy

À partir de 14 ans – Durée 1h20.

Lou, Tadz et Had ne se connaissent pas. Marginaux et sans port d’attache, ils se croisent parfois le soir autour d’une cabine téléphonique, lieu magique symbolisant à lui seul un monde qui court après le temps, où s’arrêter pour parler est devenu obsolète. Ce confessionnal hermétique aux oreilles du monde ouvre la parole à leurs vies secrètes, s’entremêlant parfois furtivement. Had, Tadz et Lou, tous les trois au bord du précipice, marchent le long de cette frontière étroite qui nous sépare de la folie… Mais finalement, n’est-ce pas toujours comme cela que l’on devrait vivre?

Infos Maison de la Culture

+33 3 86 93 09 09 http://www.maisonculture.fr/

Corancy

