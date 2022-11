Téléthon Serres-Castet, 4 décembre 2022, Serres-Castet.

Téléthon

Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

2022-12-04 08:30:00 – 2022-12-04 23:00:00

Serres-Castet

Pyrénées-Atlantiques

Serres-Castet

10 10 EUR Dès 8h30 : lavage de voitures organisé par la section cyclo de l’Amicale Laïque – PISCINE

Dès 8h30 : vente de crêpes, de vin chaud par l’APE, de confections par la section patchwork et tombola de la section peinture de l’Amicale Laïque – PLACE DES 4 SAISONS

9h : marche avec la section marche de l’Amicale Laïque – CENTRE ALEXIS PEYRET

10h : animation avec les pompiers – PLACE DES 4 SAISONS

A partir de 14h : course enfants : « ROULOTHON » : à pieds, en vélo, trottinette ou en poussette – CENTRE ALEXIS PEYRET

14h30 : animations diverses pour les enfants : poterie, sculptures sur ballons, atelier, dessins, photocall, crêpes… – CENTRE ALEXIS PEYRET

16h30 : loto spécial familles : nombreux lots pour petits et grands – CENTRE ALEXIS PEYRET

19h : REPAS – SALLE DU TRINQUET sur réservation avant le 28/11 à l »accueil du centre Alexis Peyret.

+33 5 59 33 90 08 AFM Téléthon

Afm Téléthon

Serres-Castet

