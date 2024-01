Marathon International de Biarritz Pays Basque Arcangues, dimanche 5 mai 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05

fin : 2024-05-05

Pour la 3ème édition 6 formules au choix (marathon, marathon relais 3 coureurs, semi-Marathon, 12 km boucle des plages, 12 km marche, course enfants).

Au départ et à l’arrivée du célèbre stade d’Aguilera, le Marathon international de Biarritz-Pays Basque propose un véritable parcours carte postale qui rayonne sur les communes de Biarritz, Bassussarry, Arcangues, Arbonne et Bidart.

Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



