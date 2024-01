Racontez-moi un Opéra Madame Butterfly Hôtel du Palais Biarritz, dimanche 5 mai 2024.

Racontez-moi un Opéra Madame Butterfly Hôtel du Palais Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Découvrez Madama Butterfly de Puccini, décrypté par Nicholas McRoberts, chef d’orchestre et directeur musical d’Opéra Biarritz, qui expliquera ce chef-d’oeuvre de l’opéra au piano, racontera des anecdotes captivantes et sera accompagné de deux chanteurs lyriques professionnels. Tout ceci accompagné des pâtisseries inspirées par Madama Butterfly et préparées spécialement pour vous par Aleksandre Oliver, le chef pâtissier de l’Hôtel du Palais.

Le spectacle sera suivi d’un temps d’échange avec les artistes et le chef pâtissier, pour les convives qui le souhaitent.

Découvrez Madama Butterfly de Puccini, décrypté par Nicholas McRoberts, chef d’orchestre et directeur musical d’Opéra Biarritz, qui expliquera ce chef-d’oeuvre de l’opéra au piano, racontera des anecdotes captivantes et sera accompagné de deux chanteurs lyriques professionnels. Tout ceci accompagné des pâtisseries inspirées par Madama Butterfly et préparées spécialement pour vous par Aleksandre Oliver, le chef pâtissier de l’Hôtel du Palais.

Le spectacle sera suivi d’un temps d’échange avec les artistes et le chef pâtissier, pour les convives qui le souhaitent. .

Hôtel du Palais 1 Avenue de l’Impératrice

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@operabiarritz.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 16:00:00

fin : 2024-05-05



L’événement Racontez-moi un Opéra Madame Butterfly Biarritz a été mis à jour le 2024-01-24 par OT Biarritz