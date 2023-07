Marathon International de Biarritz Pays Basque Arcangues, 5 mai 2024, Arcangues.

Arcangues,Pyrénées-Atlantiques

Pour la 3ème édition : 6 formules au choix (marathon, marathon relais 3 coureurs, semi-Marathon, 11 km boucle des plages, 11 km marche, course enfants).

Au départ et à l’arrivée du célèbre stade d’Aguilera, le Marathon international de Biarritz-Pays Basque propose un véritable parcours carte postale qui rayonne sur les communes de Biarritz, Bassussarry, Arcangues, Arbonne et Bidart..

2024-05-05 fin : 2024-05-05 . EUR.

Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For the 3rd edition: 6 formulas to choose from (marathon, marathon relay 3 runners, semi-Marathon, 11 km beach loop, 11 km walk, children’s race).

Starting and finishing at the famous Aguilera stadium, the Biarritz-Pays Basque International Marathon offers a truly postcard-perfect route that takes in the towns of Biarritz, Bassussarry, Arcangues, Arbonne and Bidart.

Para la 3ª edición, habrá 6 opciones entre las que elegir (maratón, maratón de relevos de 3 corredores, media maratón, bucle playero de 11 km, 11 km a pie, carrera infantil).

Con salida y llegada en el famoso estadio de Aguilera, el Maratón Internacional de Biarritz-Pays Basque ofrece un recorrido de postal que recorre las ciudades de Biarritz, Bassussarry, Arcangues, Arbonne y Bidart.

Ausgabe stehen Ihnen 6 Optionen zur Auswahl (Marathon, Marathon-Staffel mit 3 Läufern, Halbmarathon, 11 km Strandschleife, 11 km Wandern, Kinderlauf).

Der internationale Marathon von Biarritz-Pays Basque startet und endet im berühmten Aguilera-Stadion und bietet eine echte Postkartenstrecke, die sich über die Gemeinden Biarritz, Bassussarry, Arcangues, Arbonne und Bidart erstreckt.

Mise à jour le 2023-07-10 par Office de Tourisme Pays Basque