Les Scènes du Laü MJC du Laü Pau, dimanche 5 mai 2024.

Les Scènes du Laü MJC du Laü Pau Pyrénées-Atlantiques

Voyage musical dans le temps et l’espace. Le Duo Taqsim vous offre un voyage dans le temps et l’espace. Découvrir ou redécouvrir, des thèmes populaires anciens du Moyen-Orient, de la Turquie jusqu’au Yémen en passant par le Maghreb, un moment de dépaysement musical touchant et rythmé à la fois. (…) EUR.

Début : 2024-05-05 20:30:00

fin : 2024-05-05

MJC du Laü 81 Avenue du Loup

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

