Dimanches en musique : Harmonie Bayonnaise et Quitterie Larré Place de la liberté Bayonne, 5 mai 2024, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Créée en 1879, l’Harmonie Bayonnaise est au diapason des musiques d’hier mais aussi d’aujourd’hui. Cette institution musicale s’appuie désormais sur un large effectif intergénérationnel et mixte.

Pour son rendez-vous annuel dans le cadre des Dimanches en musique, elle a choisi d’inviter Quitterie Larré qui partage son activité musicale entre concerts et enseignement du piano. Avec les musiciens de l’Harmonie Bayonnaise, la pianiste interprétera notamment Danzón n° 2 d’Arturo Marquez et le Concerto pour piano et orchestre d’harmonie de Serge Lancen..

2024-05-05 fin : 2024-05-05 . EUR.

Place de la liberté Théâtre Michel Portal

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Founded in 1879, the Harmonie Bayonnaise is in tune with the music of yesterday and today. This musical institution now boasts a large, intergenerational and mixed membership.

For its annual Dimanches en musique event, it has chosen to invite Quitterie Larré, who divides her musical activity between concerts and piano teaching. With the musicians of the Harmonie Bayonnaise, the pianist will perform Arturo Marquez?s Danzón n° 2 and Serge Lancen?s Concerto pour piano et orchestre d?harmonie.

Creada en 1879, la Harmonie Bayonnaise está en sintonía con la música de ayer y de hoy. Esta institución musical cuenta en la actualidad con un gran número de miembros, mixtos e intergeneracionales.

Para su evento anual Dimanches en musique, ha decidido invitar a Quitterie Larré, que reparte su tiempo entre dar conciertos y enseñar a tocar el piano. Con los músicos de la Harmonie Bayonnaise, la pianista interpretará el Danzón nº 2 de Arturo Márquez y el Concierto para piano y banda de viento de Serge Lancen.

Die Harmonie Bayonnaise wurde 1879 gegründet und hat sich der Musik von gestern und heute verschrieben. Diese musikalische Institution stützt sich mittlerweile auf eine große, generationsübergreifende und gemischte Mitgliedschaft.

Für ihr jährliches Treffen im Rahmen der Dimanches en musique hat sie Quitterie Larré eingeladen, die ihre musikalische Tätigkeit zwischen Konzerten und Klavierunterricht aufteilt. Gemeinsam mit den Musikern der Harmonie Bayonnaise wird die Pianistin unter anderem Danzón Nr. 2 von Arturo Marquez und das Konzert für Klavier und Blasorchester von Serge Lancen aufführen.

