Spectacle de danse « Du vent dans les plumes » Rue Jean Urruty Saint-Palais, 5 mai 2024, Saint-Palais.

Saint-Palais,Pyrénées-Atlantiques

Vous avez déjà entendu parler du Lac Des Cygnes ? Est-ce que vous connaissez Monsieur-Monsieur ? Ou bien peut-être Madame-Madame ?… Qu’importe ! Laissez-vous guider par ces deux rêveurs dans un univers poétique et inattendu au gré d’une curieuse promenade dans la ville… Cherchez, observez, posez un regard nouveau sur ce qui vous entoure et attendez que quelque chose vous fasse signe… Une création poétique et ludique où la rencontre avec la danse se fait de manière inattendue et joyeuse . Par la compagnie Volubilis. À partir de 5 ans..

2024-05-05 fin : 2024-05-05 18:00:00. .

Rue Jean Urruty

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Have you ever heard of Swan Lake? Do you know Monsieur-Monsieur? Or perhaps Madame-Madame?… Who cares? Let these two dreamers guide you into a poetic and unexpected universe as you take a curious stroll through the city… Search, observe, take a fresh look at your surroundings and wait for something to beckon… A playful, poetic creation where dance is encountered in an unexpected and joyful way. By compagnie Volubilis. For ages 5 and up.

¿Ha oído hablar alguna vez del Lago de los Cisnes? ¿Conoces a Monsieur-Monsieur? ¿O quizás a Madame-Madame?… ¿Qué más da? Deje que estos dos soñadores le guíen por un universo poético e inesperado mientras da un curioso paseo por la ciudad… Mire a su alrededor, observe, mire con nuevos ojos lo que le rodea y espere a que algo le llame la atención… Una creación poética y lúdica donde el encuentro con la danza es inesperado y alegre. Por la compañía Volubilis. A partir de 5 años.

Haben Sie schon einmal von Schwanensee gehört? Kennen Sie Monsieur-Monsieur? Oder vielleicht Madame-Madame? Aber das ist egal! Lassen Sie sich von diesen beiden Träumern auf einem neugierigen Spaziergang durch die Stadt in ein poetisches und unerwartetes Universum führen… Suchen Sie, beobachten Sie, werfen Sie einen neuen Blick auf das, was Sie umgibt, und warten Sie darauf, dass etwas Ihnen ein Zeichen gibt… Eine poetische und spielerische Kreation, in der die Begegnung mit dem Tanz auf unerwartete und fröhliche Weise stattfindet. Von der Kompanie Volubilis. Ab 5 Jahren.

