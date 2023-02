Blabla TAP : les jeunes et le travail TAP Poitiers Catégories d’Évènement: Poitiers

Vienne

Blabla TAP : les jeunes et le travail TAP, 22 février 2023, Poitiers. Blabla TAP : les jeunes et le travail Mercredi 22 février, 18h00 TAP Viens échanger et débattre autour de ton rapport au travail ! TAP 6 rue de la Marne, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine Le deuxième Blabla TAP de la saison, imaginé en partenariat avec le festival Filmer le travail, se tiendra le mercredi 22 février de 18h à 20h au TAP et permettra aux citoyen·nes, étudiant·es, lycéen·nes, acteurs associatifs et professionnels de débattre et de partager leur expérience et leur rapport au travail. Ces réflexions seront menées dans un premier temps au sein de petits groupes de discussion et seront associées à une sélection d’extraits de documentaires, podcasts et textes. Ces discussions aborderont les thèmes suivants : le sens et la place accordés au travail ;

l’expérience du travail étudiant et des emplois dits “non-qualifiés” ;

le travail en milieu rural ;

le rapport des jeunes générations à la lutte sociale. Dans un second temps, l’ensemble des participant·es se retrouveront lors d’un temps d’échange et de mise en perspective commun.

Dates et horaires de début et de fin :

2023-02-22T18:00:00+01:00

2023-02-22T20:00:00+01:00

TAP
6 rue de la Marne, 86000 Poitiers
Poitiers
Vienne

Poitiers Vienne