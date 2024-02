ANTOINE LEROUX ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers, samedi 27 avril 2024.

Antoine Leroux – DestinationsRetrouvez sur scène le magicien Antoine Leroux dans son spectacle «DESTINATIONS», un show familial mêlant magie mentalisme et humour.Révélé par l’émission « vendredi tout est permis » sur TF1 où il intervient régulièrement, embarquez avec Antoine pour un voyage temporel où vos choix et la magie des coïncidences vous mèneront à destination.Show familial de 6 ans et 99 ans.

Tarif : 18.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 16:30

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86