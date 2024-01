Visite guidée du jardin des Plantes de Poitiers Jardin des Plantes Poitiers, samedi 1 juin 2024.

Visite guidée du jardin des Plantes de Poitiers Venez visiter le jardin des Plantes comme vous ne l’avez jamais vu. Partez à la rencontre de l’histoire du parc, de son patrimoine végétal et arboré ainsi que des coulisses des espaces verts en compa… Samedi 1 juin, 14h00 Jardin des Plantes Sur inscription.

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T16:00:00+02:00

Venez visiter le jardin des Plantes comme vous ne l’avez jamais vu. Partez à la rencontre de l’histoire du parc, de son patrimoine végétal et arboré ainsi que des coulisses des espaces verts en compagnie d’un jardinier de la ville.

Jardin des Plantes Poitiers, Boulevard Chasseigne Poitiers 86000 Les Côteaux de Saint-Saturnin Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « animations.parcs@grandpoitiers.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 41 39 37 »}] Créé en 1869 sur les jardins de l’Hôtel-Dieu, le Jardin des Plantes a été conçu pour être un jardin d’agrément, avec sa grotte, sa pièce d’eau, ses massifs de mosaïculture et ses allées au tracé paysager.

Il regroupe environ une centaine d’espèces d’arbres et d’arbustes, qui par leur ancienneté et leur volume sont remarquables. Le jardin botanique, créé à l’initiative des professeurs de médecine dans un but de documentation pour les étudiants de la Faculté toute proche, est entouré de haies qui le séparent du reste du parc.

Le jardin comprend un jardin botanique qui recèle une grande variété de plantes étiquetées et classées (aromatiques, condimentaires, médicinales…) sur quelque 4800 m². La serre tropicale de 200m² abrite 150 espèces différentes dont une collection d’orchidées et de cactées.

Des visites et des ateliers thématiques sont organisés durant l’année. Horaires d’ouverture Du 1er novembre au 28 ou 29 février pour les années bissextiles de 8h à 17h Du 1er mars au 31 octobre de 7h55 à 20h30

©ville de Poitiers