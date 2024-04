Village Europe Devant Info Jeunes Poitiers Poitiers, samedi 4 mai 2024.

Village Europe Pour bien commencer le Joli Mois de l’Europe, plusieurs associations organisent un Village Europe. Samedi 4 mai, 09h00 Devant Info Jeunes Poitiers Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-04T09:00:00+02:00 – 2024-05-04T13:00:00+02:00

Fin : 2024-05-04T09:00:00+02:00 – 2024-05-04T13:00:00+02:00

EUROPE DIRECT Poitiers Vienne / Deux-Sèvres te propose de la documentation autour de l’Union européenne, et des animations avec des goodies à gagner !

Tu pourras également rencontrer des associations qui agissent pour l’Europe tout au long de l’année : le Mouvement européen, les Jeunes européens, l’Union européenne des femmes et Erasmus Students Network. C’est l’occasion d’en savoir plus sur leurs activités – et pourquoi pas de les rejoindre !

Rendez-vous le samedi 4 mai sur la place Charles de Gaulle (devant l’entrée de l’Office de Tourisme / Info Jeunes Poitiers) de 9h à 13h.

Devant Info Jeunes Poitiers Place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine

JME 2024 joli mois de l’europe