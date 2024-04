Visite libre ou accompagnée du jardin et démonstrations d’artistes Jardin de l’atelier des quatre roues Poitiers, samedi 1 juin 2024.

Visite libre ou accompagnée du jardin et démonstrations d’artistes En présence des artistes : 1 et 2 juin Jardin de l’atelier des quatre roues Entrée libre. Boutures, graines et plantes acceptées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

En présence des artistes :

Mato Stern : artiste plasticienne, dessinatrice, réalisations abstraites en dripping (utilisations : feuilles séchées, toiles, bois, pots en terre cuite, planches de skate, etc.). Réflexions autour de l’expression de la nature et des sentiments humains.

Natacha David : artiste plasticienne, création d’assemblages de papier artisanal cousus à la main. Impression d’images numériques sur ce support. Travail sur la transposition entre impalpable et palpable ainsi que sur l’épuisement de l’image.

Anne-Marie Magnant : créatrice de santons et de figurines et démonstration de raku.

… et d’autres surprises !

Jardin de l’atelier des quatre roues 163, rue des Quatre Roues, 86000 Poitiers, Vienne, Nouvelle-Aquitaine Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine Ce lieu foisonnant est constitué de plusieurs petits jardins. Le visiteur découvrira un jardin de curé, un rucher, des cactus et des plantes méditerranéennes.

Pierre de Ronsard. Cliché : Réjane Véron.

Le rosier Pierre de Ronsard et une clématite violette partent à l’assaut de la façade de la maison.

©Françoise Hennequin