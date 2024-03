Visite du jardin du Clos des Moulins Jardin du Clos des Moulins Poitiers, samedi 1 juin 2024.

Visite du jardin du Clos des Moulins Regardez, touchez, sentez, goûtez, … jardinez votre curiosité ! 1 et 2 juin Jardin du Clos des Moulins entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Entre rivière et falaises, ce jardin au naturel est situé dans l’un des beaux quartiers « nature » de Poitiers.

Légumes vivaces, fleurs comestibles et plantes aromatiques n’auront plus de secret pour vous et seront à votre menu ! Ses caves troglodytes témoignent des traces d’un passé, fragments d’histoire de Poitiers.

Jardin du Clos des Moulins 177 rue des Quatre Roues 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 71 21 17 93 http://www.closdesmoulins.fr/

©closdesmoulins