Le jardin des Sens Jardin des Sens Poitiers, vendredi 31 mai 2024.

Le jardin des Sens Éveillez vos sens pour (re) découvrir le jardin des Sens. Créé en 2002, il est propriété de la Ville de Poitiers depuis 2011 et s’étend sur 5 000 m². Issu d’un travail commun entre l’hôpital gériatri… Vendredi 31 mai, 14h30, 15h30 Jardin des Sens Places limitées Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T14:30:00+02:00 – 2024-05-31T15:30:00+02:00

Fin : 2024-05-31T15:30:00+02:00 – 2024-05-31T16:30:00+02:00

Éveillez vos sens pour (re) découvrir le jardin des Sens. Créé en 2002, il est propriété de la Ville de Poitiers depuis 2011 et s’étend sur 5 000 m². Issu d’un travail commun entre l’hôpital gériatrique Louis-Pasteur et le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Seuil du Poitou (CPIE), il a été conçu par les paysagistes Gilles Clément et Marie-Cécile Allard. Le jardin invite à une promenade stimulant la vue, l’odorat, le toucher, l’ouïe et aussi le goût grâce aux plantes aromatiques et à l’eau présentes en abondance.

Jardin des Sens 15 Pont Saint-Cyprien, Poitiers, Vienne Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 52 36 15 »}] Ce jardin pédagogique créé par Gilles Clément est ouvert à tous et permet une découverte ludique et sensorielle des plantes, des espaces naturels tels que la prairie fleurie, le parc… C’est aussi un lieu de rencontres qui permet des échanges culturels.

Superficie 6 500 m²

Au coeur du jardin. Cliché CPIE Seuil du Poitou.

Allée menant à une passerelle en bois qui traverse la pièce d’eau du jardin des Sens.

© Michel GOYER G2M VIDEO