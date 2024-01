PFEL ET GREEM FROM C2C ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers, samedi 25 mai 2024.

Membres de C2C, mais aussi de Beat Torrent pour l’un et de Hocus Pocus pour l’autre, Pfel et Greem se lancent dans une nouvelle aventure électronique.Un melting pot explosif où s’entrechoquent électro, hip-hop et bassmusic.On dit de ces deux-là qu’ils domptent les machines comme les corps… Accrochez-vous, ça va secouer !

Tarif : 19.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 21:00

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86