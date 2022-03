SWIMRUN DE L’ARCHIPEL Agde, 26 mai 2022, Agde.

SWIMRUN DE L’ARCHIPEL Agde

2022-05-26 07:30:00 07:30:00 – 2022-05-26 14:30:00 14:30:00

Agde Hérault

50 50 EUR Le SwimRun “NagerCourir”, est une pratique mêlant en alternance la course à pied et la natation.

Le principe : vous courez en combinaison et vous nagez en baskets!!!

Vous enchaînerez sur environ 17kms, différents segments de natation et de course à pied, dénivelé et émotions garanties!

Attention si le SwimRun de l’Archipel se veut accessible à tous, il faudra être prêt physiquement et mentalement pour être finisher.

Plus qu’une épreuve, le tracé concocté vous fera voyager dans différents univers.

Vous nagerez et courez sur des terrains variés et vous découvrirez des paysages insolites.

La distance équivaut à un triathlon M.

Pour cette épreuve, vous courez avec un binôme et vous devez franchir la ligne d’arrivée ensemble.

Le pull b.oy et les plaquettes sont autorisés.

Tout au long du parcours, des ravitaillements sont prévus.

Le Palais des Sports de la Ville d’Agde sera le point central de cette compétition se déroulant dans “l’Archipel de Vie”, et plus particulièrement au Cap d’Agde.

SwimRun de l’Archipel 2022 est organisé par la Direction des Sports de la Ville d’Agde.

Il s’inscrit dans un contexte de découverte et de protection de la nature : les participants s’engagent à respecter l’environnement.

Des qualités telles que l’esprit d’équipe et de solidarité sont nécessaires, tout comme le goût de l’effort.

Le programme est établi en cas de temps idéal. Selon les conditions météo, les organisateurs se réservent le droit de modifier les lieux, l’ordre des épreuves et les distances.

Les participants seront accueillis dès :

> 07h30 -Retrait des dossards-Petit déjeuner

> 08h45 -Départ en bus (pour tous les participants) du Palais des Sports vers le site de départ

> 09h30 – Départ de la course

> 14h00/14h30 -Remise des prix

Des point de ravitaillement et de contrôle seront disposés tout au long du parcours, et une assistance médicale sera assurée.

L’organisation fournit les chasubles, les bonnets, ainsi que les doigts électroniques* (la gestion sport-ident assure la précision des résultats). -Tout doigt électronique perdu sera à la charge de l’équipe et facturé 60€.

Les candidats doivent venir avec leur équipement, combinaison, plaquettes et pull boy. Un classement scratch, un classement mixte et un classement féminin seront établis.

