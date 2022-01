Street art, saison 2: serpents à collectionner! Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Street art, saison 2: serpents à collectionner! Bagnoles de l’Orne Normandie, 21 mai 2022, Bagnoles de l'Orne Normandie. Street art, saison 2: serpents à collectionner! Bagnoles de l’Orne Normandie

2022-05-21 – 2022-12-31

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne Collectionnez les serpents à plumes d’Oré !

15 à 20 serpents se sont échappés de l’atelier d’Oré, à vous de les retrouver, photographiez-les pour enrichir votre collection. Notre conseil : levez les yeux soyez curieux ! Collectionnez les serpents à plumes d’Oré !

