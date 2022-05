STAGE : ACADÉMIES D’ÉTÉ : CONCEVOIR UN PROJET D’ARCHITECTURE ORGANIQUE La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, 22 août 2022, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries.

2022-08-22 05:00:00 05:00:00 – 2022-08-28 23:00:00 23:00:00

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Hérault La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries

EUR 700 700 De la perception à la conception : les stagiaires de tous niveaux sont encadrés par des architectes organiques pour concevoir en 5 jours un projet dont le site de Cantercel sert de support. Ce stage est co-organisé avec l’association IFMA France. nCette année le programme et le thème seront sur la rencontre : un espace pour se rassembler. nLe stage explore les étapes de la conception architecturale en partant de l’analyse du site dans tous ses aspects sensoriels et comportementaux pour arriver à un organigramme spatial sur une carte sensible. Les étapes du dessin en plan et en coupe permettent d’aboutir au volume avec une expression en maquette. Les matinées sont réservées à l’exposé de notions sur le bioclimatisme pour une intégration à l’environnement, sur les ambiances et la perception sensorielle, sur le dessin et les matériaux. En fin d’après-midi des conférences soulignent les différentes approches de l’organicité. nCes académies d’été sont accessibles à toute personne : acteurs du cadre de vie, étudiants, ou habitant souhaitant s’impliquer ou ayant un projet d’espace de vie.

+33 4 67 44 60 06 https://cantercel.com/

