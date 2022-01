Spectacle : L’Envol de la Fourmi Bagnoles de l’Orne Normandie, 29 octobre 2022, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Spectacle : L’Envol de la Fourmi Rue du Professeur Louvel Centre d’Animations et des Congrès Bagnoles de l’Orne Normandie

2022-10-29 17:00:00 17:00:00 – 2022-10-29 17:45:00 17:45:00 Rue du Professeur Louvel Centre d’Animations et des Congrès

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Fantaisie funambulesque pour poules et clown par la Cie Au Fil du Vent (dans le cadre de la Ville aux Enfants)

Au commencement il y a Fourmi, clowne sensible, délicate et maladroite. De pas de côtés en pas trébuchants, de tout petits pas en grandes enjambées, elle cherche à trouver sa place. Des êtres singuliers entrent en scène avec elle et partagent ce rêve un peu fou : voler.

Prendre son élan, déambuler sur un fil par tous les moyens, chaque découverte est prétexte aux tentatives de baptême de l’air. Entre la clowne funambule et les petites artistes aux becs fins, la complicité se construit à chaque pas.

Mais… qui apprivoise qui ? Avec peu de mots et beaucoup d’écoute, leur curiosité les pousse à vouloir se comprendre.

Grâce à la confiance qu’elles s’accordent mutuellement et en s’encourageant les unes les autres, Fourmi et ses poules se mettent au défi et prennent des risques pour prendre leur envol. Elles vont apprendre à cultiver la « chute » et voler de leurs propres ailes, cherchant un équilibre fragile entre la terre et le ciel.

Fourmi et ses compagnes à plumes nous racontent par leurs hésitations leur rapport à l’autre. En assumant leurs différences, et en laissant les émotions émerger, la clowne et ces oiseaux de la terre partagent bien plus que leur rêve de voler. Elles vivent ensemble l’instant présent.

Avec joie et légèreté, tendresse et fragilité, remplies d’envies et de désirs plus grands qu’elles, la clowne et ses poules questionnent notre propre humanité.

• Tout public dès 3 ans.

• Durée : 45 min. Gratuit.

• Avec présentation du pass (selon les protocoles sanitaires en vigueur).

Rue du Professeur Louvel Centre d’Animations et des Congrès Bagnoles de l’Orne Normandie

