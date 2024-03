Spectacle « Le monte-plats » Alençon, mardi 26 mars 2024.

Spectacle « Le monte-plats » Alençon Orne

Deux hommes en bras de chemise, Ben et Gus,

attendent leur mission dans un sous-sol.

Quelle sera leur prochaine cible ?

C’est écrit comme un scénario de film noir, qui

lorgnerait vers l’absurde de Beckett.

Harold Pinter ramène le théâtre à sa base

élémentaire une cave, des personnages livrés à euxmêmes, un dialogue imprévisible, qui met à nu des

rapports de soumission et de domination.

Une tension sourde et implacable s’insinue entre les

protagonistes. Mais l’ironie transforme cette attente en

morceaux d’anthologie.

Un texte fondateur du théâtre de Pinter, où la survie

tient parfois dans un silence.

Auteur Harold Pinter est représenté par L’Arche,

Agence Théâtrale www.arche-editeur.com

Traducteur Eric Kahane

Mise en scène Alice Safran

Scénographie Olivier Meynard

Avec Adrien Meynard, Victor Robert

Production Théâtre de l’Oiseau-Tonnerre

Deux hommes en bras de chemise, Ben et Gus,

attendent leur mission dans un sous-sol.

Quelle sera leur prochaine cible ?

C’est écrit comme un scénario de film noir, qui

lorgnerait vers l’absurde de Beckett.

Harold Pinter ramène le théâtre à sa base

élémentaire une cave, des personnages livrés à euxmêmes, un dialogue imprévisible, qui met à nu des

rapports de soumission et de domination.

Une tension sourde et implacable s’insinue entre les

protagonistes. Mais l’ironie transforme cette attente en

morceaux d’anthologie.

Un texte fondateur du théâtre de Pinter, où la survie

tient parfois dans un silence.

Auteur Harold Pinter est représenté par L’Arche,

Agence Théâtrale www.arche-editeur.com

Traducteur Eric Kahane

Mise en scène Alice Safran

Scénographie Olivier Meynard

Avec Adrien Meynard, Victor Robert

Production Théâtre de l’Oiseau-Tonnerre .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 20:00:00

fin : 2024-03-26

Cours Georges Clemenceau

Alençon 61000 Orne Normandie thoiseautonnerrepresse@gmail.com

L’événement Spectacle « Le monte-plats » Alençon a été mis à jour le 2024-03-06 par OT CUA ALENCON