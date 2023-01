SPECTACLE LAZARI POUR LA VIE – CIE O KAZOO Saint-Étienne-de-Montluc Saint-Étienne-de-Montluc Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

SPECTACLE LAZARI POUR LA VIE – CIE O KAZOO
Parc du Pré Petit Rue de la Guilletière Saint-Étienne-de-Montluc

2023-05-13 16:00:00

Rue de la Guilletière Parc du Pré Petit

Saint-Étienne-de-Montluc

Loire-Atlantique Lazari, artiste de cirque et de rue de père en fils ! Lazari se présente, il annonce : « Aujourd’hui un numéro unique au monde, peut-être même unique en France ! La danseuse étoile, en équilibre sur une boule, sur une table ! » Le spectacle commence, mais peut-être avait-il déjà commencé ?

Ce personnage grotesque en culotte courte ne doute pas une seconde de lui-même. C’est bien le seul !

Malgré ses blagues vaseuses, et avec la complicité du public, il parvient à son objectif avec une certaine élégance…

A l’honneur dans ce spectacle clownesque, interactif et familial : de la magie, de l’adresse, de l’équilibre et beaucoup de dérision.

Tout public / Gratuit

