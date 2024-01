POTS DE VIN Clisson, dimanche 12 mai 2024.

POTS DE VIN Clisson Loire-Atlantique

Début : 2024-05-12 10:00:00

fin : 2024-05-12 23:00:00

Marché de vins vivants et céramistes

Pour la 11ème édition, le Bouillon revient avec ses rencontres vinesques, ses souvenirs goutus, ses bouteilles partagées et de saveurs découvertes. Nous ne nous lassons pas de chercher, déguster et présenter ces vigneron.ne.s et leurs breuvages au public fidéle de Pots de vin. Un événement populaire qui place le vin vivant, l’artisanat, le circuit court et la fête au coeur de Clisson.

Les Halles

Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire



