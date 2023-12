EXPOSITION DE PEINTURES: LA NATURE DU TEMPS QUI PASSE Maison du Chapitre Pornic, 12 mai 2024, Pornic.

Pornic Loire-Atlantique

Début : 2024-05-12 15:00:00

fin : 2024-05-12 18:30:00

Exposition des oeuvres de Claire Coupvent des Graviers..

Claire Coupvent est plasticienne, son travail s’articule autour du végétal, il interroge notre lien avec notre environnement, propose une réflexion sur la place que l‘on donne à la nature dans nos sociétés.

Ne sommes-nous pas, au milieu du monde du vivant, faisant partie d’un tout, de notre environnement ?

Enfant, elle a passé beaucoup de temps au bord de la mer à Pornic et à la campagne, lieux qui sont synonymes pour elle, de joyeuses aventures et de belles découvertes comme pouvait l’écrire Christian Bobin «Le bout du monde et le fond du jardin contiennent la même quantité de merveilles ».

Adulte, elle a pu confirmer, comme elle en avait le pressentiment plus jeune, que le jardin de son enfance, la forêt avoisinante sont des havres de paix, des lieux de consolation et de renaissance.

Maison du Chapitre Rue de la République

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



