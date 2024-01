Usage de légumineuses 44340 Bouguenais, France Pays de la Loire Bouguenais, samedi 11 mai 2024.

Usage de légumineuses Cet atelier cuisine vous plongera dans l’univers des légumineuses haricots, pois, fèves, lentilles (etc) Samedi 11 mai, 16h00 44340 Bouguenais, France Pays de la Loire Pour maintenir cet atelier nous avons besoin de 3 participants minimum, sinon nous devrons le reporter ! Pensez à en parler autour de vous ! :)

Cet atelier cuisine vous plongera dans l’univers des légumineuses haricots, pois, fèves, lentilles (etc), explorant leur diversité, leurs bienfaits pour la santé, ainsi que les nombreuses façons créatives de les intégrer dans notre alimentation quotidienne. Les légumineuses offrent une alternative nutritive et durable à la viande, étant riches en protéines, en fibres et en éléments nutritifs tout en contribuant à la réduction de l’empreinte environnementale. Cet atelier a pour but de vous apporter des idées de recettes et conseils pour utiliser les légumineuses dans votre quotidien à l’aide de plats simples, goûteux et déclinables.

44340 Bouguenais, France Pays de la Loire