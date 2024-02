FÊTE DU VÉLO À PRÉFAILLES Plateau de la chapelle Préfailles, dimanche 12 mai 2024.

Vous aimez le vélo ? Ne manquez pas la Fête du vélo !

Chaque année, dans toute la France, est organisé cet évènement. Amoureux du vélo, venez célébrer la petite reine dans une ambiance festive et conviviale. On vous explique tout sur ce mode de transport du quotidien, de loisirs et de sports.

Une large palette d’activités sur place proposée pour tous les âges :

circuits avec parcours vélo

stand infos

spectacles et animations

atelier réparation

initiation pour les plus jeunes….

Le c’est gratuit !

Alors envie de devenir un pro du vélo ? La Fête du vélo c’est bingo ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12

fin : 2024-05-12

Plateau de la chapelle Avenue de la Plage Éric Tabarly

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire mairie@prefailles.fr

