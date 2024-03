Dégustation de vins Domaine du Mortier 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer, samedi 11 mai 2024.

Dégustation de vins Domaine du Mortier Dégustation de vin du Domaine du Mortier situé à Saint-Nicolas-de-Bourgueil et labellisé AB. Rencontre avec le vigneron et possibilité d’achat en direct. NB: pour manger: tapas dès 19h! Samedi 11 mai, 17h00 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-11T17:00:00+02:00 – 2024-05-12T03:00:00+02:00

Fin : 2024-05-11T17:00:00+02:00 – 2024-05-12T03:00:00+02:00

Dégustation de vin du Domaine du Mortier situé à Saint-Nicolas-de-Bourgueil et labellisé AB. Rencontre avec le vigneron et possibilité d’achat en direct. NB: pour manger: tapas dès 19h!

50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 11 84 98 41 »}, {« type »: « email », « value »: « centralcafe.mesquer@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.centralcafe-mesquer.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/degustation-de-vins-domaine-du-mortier-mesquer.html »}]

CULTURE FAMILLE