FÊTE DU VÉLO Esplanade du Port Saint-Michel-Chef-Chef, dimanche 12 mai 2024.

La Fête du vélo est un rendez-vous très attendu chaque année par les amoureux du vélo et ceux qui souhaitent découvrir cette pratique ! Cet évènement est organisé dans toute la France pour célébrer la pratique du vélo.

Venez participer à cette grande fête annuelle autour du vélo ! De nombreuses animations sont prévues mais pas encore dévoilées !

Vous y retrouverez notamment :

une restauration sur place au village vélo

des randos vélo (8 et 22km) jusqu’à Préfailles en passant par notre commune voisine La Plaine sur Mer

Cette Fête du vélo rassemble des cyclistes de tous âges et de tous niveaux pour des balades, des circuits de balades, des initiations pour les plus jeunes, et bien plus encore…

Nous vous y attendons nombreux et surtout n’oubliez pas votre vélo !!!

Elle est organisée par la Mairie de Saint-Michel-Chef-Chef en partenariat avec les Mairies de Préfailles et La Plaine sur Mer.

Esplanade du Port Boulevard de l’Océan

Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire mairie@stmichelchefchef.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 09:00:00

fin : 2024-05-12 17:00:00



L’événement FÊTE DU VÉLO Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2024-01-25 par eSPRIT Pays de la Loire