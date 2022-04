Sortie nature : Les oiseaux hivernants des étangs de Vaux Marzy Marzy Catégories d’évènement: Marzy

Nièvre

Sortie nature : Les oiseaux hivernants des étangs de Vaux Marzy, 17 décembre 2022, Marzy.

2022-12-17 11:00:00 – 2022-12-17 16:00:00

Marzy Nièvre Marzy Randonnée sur l’observation des oiseaux hivernants qui migrent dans notre département. Au cours de ces sorties d’hiver, vous pourrez ainsi observer des oies cendrées, des milouins, des harles, des tadornes de Belon. En fonction des dates, les lieux d’observation peuvent changer afin de vous conduire sur les meilleurs sites d’observation.

Boisson chaude offerte.

Rendez vous le samedi 17 décembre 2022 de 11h à 16h. En partenariat avec le conseil départemental de la Nièvre. Prévoir un pique-nique.

Lieu de la sortie : Etang de Vaux

