GRATUIT – sur inscription en ligne sur le site du domaine de Restinclières : http://domainederestinclieres.herault.fr

Dimanche 19 juin de 9h à 12h – à Sète (rdv 79, chemin du Château de Villeroy Zone d’activités du Pont-Levis 34200 Sète) – à partir de 10 ans

Nous proposons ce superbe circuit à la découverte des richesses biologiques de la lagune de Thau avec un guide naturaliste. Le kayak sera alors un support de découverte de ce milieu si précieux: lecture de paysage, observations.

Infos complémentaires : Prévoir une tenue adaptée: chaussures de sport ou vieilles baskets (pas pieds nus), casquette, lunettes de soleil, maillot de bain, short, t-shirt, affaires de rechange, serviettes, eau et si la météo l’exige coupe-vent, polaire et jogging.

Nous fournissons aide à la flottabilité, pagaies, sacs ou bidons étanches.

Conditions de participation que le responsable du groupe atteste pour chaque participant

Soit:

-être capable de nager 25 m et de s’immerger

-ne pas faire l’objet de contre-indications médicales particulières à la pratique de ces activités nautiques et sportives pouvant mettre en danger le participant ou aggraver son état de santé.

Soit:

-présenter un certificat qui mentionne la réussite au test prévu à l’article A.322-

3-2 du code du sport.

Avec KayakMed

Coordonnées pour le jour de l’animation : 06 69 32 74 13

lecture de paysage, observations et découverte naturaliste à bord d’un kayak

