Sortie nature bain de forêt Schweighouse-Thann, samedi 16 mars 2024.

Sortie nature bain de forêt Schweighouse-Thann Haut-Rhin

Découvrez les bienfaits du bain de forêt sur votre corps et votre mental. Promenez vous en forêt différemment.

Découvrez les bienfaits du bain de forêt sur votre corps et votre mental. Promenez vous en forêt différemment. À travers des marches respirées et différentes pratiques simples et adaptées à tous, ouvrez-vous à la nature au cours d’une marche d’environ 2 kms, facilement accessible à tous. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:00:00

fin : 2024-03-16 16:00:00

Parking de l’étang de pêche

Schweighouse-Thann 68520 Haut-Rhin Grand Est lanatureensoi.julie@gmail.com

L’événement Sortie nature bain de forêt Schweighouse-Thann a été mis à jour le 2024-02-19 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay