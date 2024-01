Visite du champ de bataille de l’Hartmannswillerkopf Wattwiller, jeudi 2 mai 2024.

Visite du champ de bataille de l’Hartmannswillerkopf Wattwiller Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 14:00:00

fin : 2024-05-02

Une promenade pédestre à travers les vestiges de l’ancien champ de bataille de la 1ére guerre mondiale en compagnie d’un guide.

Une visite à la rencontre de l’histoire, à travers les vestiges de l’ancien champ de bataille de la 1ére guerre mondiale. Le Vieil Armand est l’un des quatre monuments nationaux de la Première Guerre Mondiale, et un des mieux conservés de nos jours. Il relate une des batailles les plus meurtrières qui eurent lieu en France. Il est l’un des points stratégiques de la Route des Crêtes et un haut lieu de mémoire pour les soldats français et allemands tombés au cours du conflit.

0 EUR.

Lieu-dit Silberloch

Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est contact@memorial-hwk.eu



