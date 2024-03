Théatre Les femmes de barbe bleue Masevaux-Niederbruck, vendredi 26 avril 2024.

Nous sommes dans le vestibule d’une riche demeure. Les femmes de Barbe Bleue sont toutes réunies. Cette fois-ci, ce sera différent …

Elles scrutent l’espace et cherchent des indices de l’arrivée imminente de la prochaine victime ; mais celle-ci ne semble pas s’annoncer.

Alors pourquoi sont elles réunies dans cet endroit ?

Peu importe, elles vont attendre ensemble et en profiter pour faire enfin connaissance.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 20:00:00

fin : 2024-04-26

24 Rue du Chêne

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est

