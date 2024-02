L’Écomusée d’Alsace : Saison estivale Ecomusée d’Alsace Ungersheim, mercredi 1 mai 2024.

L’Écomusée d’Alsace : Saison estivale Un village au cœur de la nature, entre Mulhouse et Colmar ! Mercredi 1 mai, 10h00 Ecomusée d’Alsace Adulte (18 ans et +) 16,5 € | Enfant (4-17ans) 11 € | Enfant (- 3 ans) gratuit | Famille (2 adultes + 2 enfants) 50€ | Réduit : 14€

Avec ses 80 bâtiments représentatifs de l’Alsace rurale, l’Écomusée d’Alsace se présente comme un véritable village du début du 20e siècle. Cette formidable collection de bâtiments regroupe des maisons d’habitation, des fermes et des ateliers d’artisans qui ont été démontés de leur commune d’origine et remontés au musée afin d’être sauvegardés.

Soyez curieux ! Poussez la porte de chaque maison pour découvrir les trésors qu’elle renferme : un intérieur aménagé, une exposition, un atelier d’artisans ou une étable avec des animaux !

Autour du village, les sentiers nature vous emmènent entre prés et forêt, découvrir la biodiversité, et les espaces agricoles. Plus de 5 000 espèces vivantes ont été recensées dans ce formidable écrin de nature.

Plus grand musée à ciel ouvert de France, l’Écomusée d’Alsace se visite de mai à décembre : grâce aux restaurants et aux espaces de pique-nique, il est véritablement conseillé d’en profiter toute une journée !

En visite avec des amis ou de la famille, participez aux animations qui rythment les journées du village : traite de la vache, nourrissage des cochons, visite du rucher, balade en tracteur… et goutez aux recettes traditionnelles, préparées à la Maison des Goûts et des Couleurs.

De nombreux événements ponctuent la vie du musée : Pâques, La Walpurgisnacht, Les Journées de la Biodiversité, la Fête au Village, les Arts du Feu, les Contes et Légendes d’Automne ou encore Noël !

Saison estivale : ouvert du 1er mai au 3 novembre 2024 – de 10h à 18h – du mardi au dimanche

Ecomusée d’Alsace Ungersheim 68190 Ungersheim 68190 Chemin du Grosswald Haut-Rhin Grand Est 03 89 74 44 74 https://www.ecomusee.alsace/fr/ https://www.facebook.com/ecomusee.alsace/;https://www.youtube.com/channel/UCEh4eyPl8GPwuK97f7TwJJA [{« type »: « link », « value »: « https://www.ecomusee.alsace/ »}] Plus grand musée à ciel ouvert de France, l’Écomusée d’Alsace s’organise comme un village alsacien du début du 20ème siècle. Ses missions s’inscrivent dans la sauvegarde et la transmission du patrimoine culturel alsacien mais aussi la préservation de la biodiversité et des espaces naturels.

Un rendez-vous incontournable pour les familles qui souhaitent découvrir l’Alsace, son patrimoine et ses richesses à travers de nombreuses animations chaque jour :

• atelier cuisine,

• tour en tracteur ou en calèche

• Présentation des animaux et leurs espaces lieux de vie,

• Manège,

• Rencontre avec les villageois,

• etc.

