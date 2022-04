Soirée karaoké Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac Catégories d’évènement: Orne

Putanges-le-Lac

Soirée karaoké Putanges-le-Lac, 8 avril 2022, Putanges-le-Lac. Soirée karaoké Caféine 1, Place de l’Hôtel de Ville Putanges-le-Lac

2022-04-08 20:00:00 – 2022-04-09 Caféine 1, Place de l’Hôtel de Ville

Putanges-le-Lac Orne Menu à 20€

Buffet salé à volonté + dessert

Le repas sera servi des 19h30 puis pour terminer cette soirée : bar et chanson jusqu’à 1h00 Menu à 20€

Le repas sera servi des 19h30 puis pour terminer cette soirée : bar et chanson jusqu’à 1h00 +33 6 89 98 56 67 Menu à 20€

Le repas sera servi des 19h30 puis pour terminer cette soirée : bar et chanson jusqu’à 1h00 Caféine 1, Place de l’Hôtel de Ville Putanges-le-Lac

