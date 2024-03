Soirée événement- Comme une impression de danse Saint-Georges-des-Groseillers, samedi 30 mars 2024.

Soirée événement- Comme une impression de danse Saint-Georges-des-Groseillers Orne

Comme une impression de danse est un projet hybride mêlant arts visuels, danse contemporaine, photographie et performance. Il est le fruit d’une résidence de création avec le peintre Guillaume Bresson, le photographe Benjamin Malapris et les compagnies de danse normandes de la Coopérative Chorégraphique de Caen: Kashyl, Moi Peau, Noesis et Silenda.

Plusieurs sessions de performances sont mises en scène par le peintre et les chorégraphes, elles seront photographiées pour donner matière au peintre pour de nouvelles toiles. Le public pourra découvrir les photographies produites lors des sessions et la soirée se poursuivra par un mix du Shogun et quelques animations et surprises.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 18:30:00

fin : 2024-03-30

8 rue du Pré-neuf

Saint-Georges-des-Groseillers 61100 Orne Normandie

