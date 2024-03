SOIRÉE CONTES ET POÉSIES CHANTÉES Chanac, samedi 30 mars 2024.

Rendez-vous à la salle des fêtes de Chanac à 20h pour un spectacle » Contes et poésies chantées »

Première partie Contes et légendes d’Amérique du sud avec Lucie Calas et Luciano .Luna.

Deuxième partie « Chantons les poètes » par le duo « Cheval 2 tr…

Tarif adhérents aux foyers ruraux 10€

Non adhérents 15€

Moins de 14 ans 5€

Buvette sur place. 10 10 EUR.

Salle des fêtes

Chanac 48230 Lozère Occitanie

