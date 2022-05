SOIRÉE CINÉMA SOUS LES ÉTOILES Mauguio Mauguio Catégories d’évènement: Hérault

Mauguio Hérault Mauguio EUR 5 L’Office de Tourisme vous propose une séance de cinéma sous les étoiles, en partenariat avec l’association Cinéplan. -> ANNONCE DU FILM À VENIR Dès 21h30 au Jardin du Bosquet – Carnon ouest

Tarif unique : 5€

Renseignement : 04 67 50 51 15

