SOIRÉE CABARET AVEC OH MY DOLLS Salle Atlantis Saint-Cosme-en-Vairais, vendredi 29 mars 2024.

Plumes et paillettes au programme !

L’Amicale Laïque de Saint Cosme-en-Vaiarais vous invite à sa soirée festive avec la compagnie « Oh my dolls » pour un spectacle en musique et en chansons !

Durée du spectacle 1h30 avec 1/2 heure d entracte.

Buvette sur place

Prix unique 17€

Réservations à la boulangerie Jamin et à Mag Presse de Saint Cosme-en-Vairais

Plus d’infos au 07 49 01 35 38 FB Amicale Laïque 17 17 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29 23:00:00

Salle Atlantis Place Saint Damien

Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire amicalelaique.stcosme@gmail.com

