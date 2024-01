JAM – SCÈNE PÉDAGOGIQUE AU CABARET LE PATIS 38 Rue d’Eichthal Le Mans, mardi 30 avril 2024.

Le Mans Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 20:00:00

fin : 2024-03-30 21:30:00

Scène pédagogique

Les derniers mardis du mois de janvier à avril les élèves de l’INM vous donnent rendez-vous au Patis pour vous présenter leurs derniers travaux.

Avec des cartes blanches et des projets de classe entremêlés, ces jeunes artistes vous présentent 1h15 de show avec l’aide de leurs professeurs. Venez admirer leur créativité et leur travail tout en les soutenant et les aidant à monter sur scène pour se professionnaliser face à un public.

.

38 Rue d’Eichthal Cabaret Le Patis

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire cabaretlepatis@orange.fr



Mise à jour le 2024-01-11 par eSPRIT Pays de la Loire