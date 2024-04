Bestiaire Le Chapiteau Le Mans, dimanche 28 avril 2024.

Au cœur d’une arène, un acrobate nous emmène en un voyage joyeux et troublant dans l’étrangeté animale.

Au cœur d’une arène, un acrobate nous emmène en un voyage joyeux et troublant dans l’étrangeté animale. Ce spectacle sans mots, où le corps parle, nous met nez à nez avec l’énergie brute des bêtes. Bestiaire est une ode vibrante à l’imagination, vive qui interroge les notions de liberté de transformation et de transgression, que l’on ait six ans ou que l’on soit plus grand.

Tel un montreur d’animaux forains, Hichem Chérif expose les animaux qui vivent en lui. Sans masques ni artifices, il change de nature et devient quadrupède, oiseau, primate. L’acrobate ne singe pas la bête, mais par une posture, un regard, un bond saisissant de vérité, il impose sa présence, son esprit. Ce bestiaire vivant plein d’humour revigore l’imaginaire et l’ouvre aux histoires possibles. On peut y lire un conte merveilleux où le héros est victime d’un ensorcellement, une fable fantastique avec une créature à la fois homme et bête, une aventure drôlatique de transe initiatique, ou encore le rêve d’un jeune homme qui lâche la bride à ses démons personnels. À moins qu’il ne s’agisse d’un jeu pour être plus libre.

Hors d’âge Acte 5 du 22 avril au 5 mai 2024

Hors d’âge s’adresse aux tout-petits et aux tout-vieux d’entre nous. Pendant les vacances de printemps, l’Acte 5 de la saison du Plongeoir renoue le dialogue intergénérationnel par des rencontres artistiques inédites dans les crèches, les EHPAD et au Chapiteau. Parce que petits et vieux sont de nobles termes au Plongeoir ! Parce qu’ils représentent l’avenir et l’expérience, parce qu’il n’y a pas d’âge pour rencontrer le cirque !

En pratique

Pour les petits (dès 6 ans) et les plus vieux

Durée 30 min 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 11:30:00

fin : 2024-04-28

Le Chapiteau 6 Boulevard Winston Churchill

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

