LES 5 LITRES ET 2 LITRES DU MANS Centre-ville Le Mans, 28 avril 2024 14:30, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

Quarantenaire de la célèbre course des 5 Litres et 2 Litres autour de la Cité Plantagenêt. Une bonne occasion de réviser vos connaissances en automobile et en motos !.

2024-04-28 fin : 2024-04-28 18:00:00. .

Centre-ville

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



Quarantenary of the famous 5 Litres and 2 Litres race around the Plantagenet City. A great opportunity to brush up on your automobile and motorcycle skills!

El cuadragésimo aniversario de las famosas carreras de 5 y 2 litros por la Ciudad Plantagenet. ¡Una gran oportunidad para repasar sus conocimientos sobre coches y motos!

40. Jahrestag des berühmten 5-Liter- und 2-Liter-Rennens rund um die Cité Plantagenêt. Eine gute Gelegenheit, Ihr Wissen über Autos und Motorräder aufzufrischen!

Mise à jour le 2023-12-04 par eSPRIT Pays de la Loire